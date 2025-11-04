Средняя номинальная в Башкирии выросла до 72 тысяч рублей: это на 11,3% выше прошлогодних показателей

В целом по России средняя номинальная зарплата за первые восемь месяцев 2025 года составила 96,2 тысячи рублей, увеличившись на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В августе среднероссийский показатель заработной платы достиг 92,9 тысячи рублей, что на 12,2% выше, чем в августе 2024-го.