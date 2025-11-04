Средняя номинальная в Башкирии выросла до 72 тысяч рублей: это на 11,3% выше прошлогодних показателей

В Башкирии средняя номинальная заработная плата за период с января по август этого года составила 72 тысячи рублей. По данным Росстата, это на 11,3% выше показателя за аналогичный период 2024-го.
В минувшем августе средняя зарплата в республике достигла 71,4 тысячи рублей, продемонстрировав рост на 7,7% по сравнению с августом 2024-го.
При этом в Приволжском федеральном округе самый значительный рост номинальных зарплат зафиксирован в Татарстане (20%), Удмуртии (19,5%) и Оренбургской области (18,6%). Башкирия по темпам роста заработных плат занимает последнее место среди регионов ПФО вместе с Самарской областью (13%) и Чувашией (14%).
В целом по России средняя номинальная зарплата за первые восемь месяцев 2025 года составила 96,2 тысячи рублей, увеличившись на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В августе среднероссийский показатель заработной платы достиг 92,9 тысячи рублей, что на 12,2% выше, чем в августе 2024-го.
