Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

От Кремля до регионов: как День народного единства объединил россиян. Фоторепортаж

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства. Сделал он это в рамках церемонии вручения государственных наград. Сам праздник ежегодно отмечается 4 ноября, а статус официального выходного дня этой дате был присвоен в 2005 году. Основная цель торжества — сплотить граждан различных конфессий, культурных традиций и национальностей на основе общей ценности — единства ради Отечества.

День народного единства празднуется 4 ноября.

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства. Сделал он это в рамках церемонии вручения государственных наград. Сам праздник ежегодно отмечается 4 ноября, а статус официального выходного дня этой дате был присвоен в 2005 году. Основная цель торжества — сплотить граждан различных конфессий, культурных традиций и национальностей на основе общей ценности — единства ради Отечества.

Выбор календарной даты имеет исторически обоснован: именно в начале ноября 1612 года народное ополчение освободило Москву, что ознаменовало завершение эпохи Смутного времени. Примечательно, что в православном календаре на 4 ноября приходится празднование Дня Казанской иконы Божией Матери, почитаемой как небесная защитница воинов народного ополчения.

В настоящее время праздник воплощает идеи почтения к историческому наследию, патриотизма и уверенности в перспективах развития государства. По всей стране организуются концертные программы, общественные собрания и выставочные мероприятия, а граждане проводят этот день в кругу близких, подчеркивая центральный посыл праздника — ценность национального единства.

Во Владивостоке граждане развернули флаг России на Центральной площади города В центральном парке культуры и отдыха в Волгограде россияне устроили забег в национальных костюмах Мероприятие прошло на смотровой площадке Титовской сопки В Чите состоялась церемония полуденного выстрела в честь праздника А на мероприятии присутствовала охрана Тем временем в Новосибирске прошел фестиваль «Народное единство» Участники торжества наряжались в традиционные костюмы Также на площади была организована ярмарка На нем люди также одевались в традиционные костюмы В столице прошел флешмоб в честь Дня народного единства на территории Северного речного вокзала На полуденном выстреле присутствовали юнармейцы, военные и обычные граждане В Луганске для празднования граждане собрались в парке Горького Они наряжались в традиционные костюмы И поставлены фигуры людей в костюмах различных народов России На мероприятие люди пришли с российскими флагами И также наряжались в традиционные костюмы В Южно-Сахалинске люди собрались на территории у исторического парка «Россия — моя история».