От Кремля до регионов: как День народного единства объединил россиян. Фоторепортаж

Во Владивостоке граждане развернули флаг России на Центральной площади города В центральном парке культуры и отдыха в Волгограде россияне устроили забег в национальных костюмах Мероприятие прошло на смотровой площадке Титовской сопки В Чите состоялась церемония полуденного выстрела в честь праздника А на мероприятии присутствовала охрана Тем временем в Новосибирске прошел фестиваль «Народное единство» Участники торжества наряжались в традиционные костюмы Также на площади была организована ярмарка На нем люди также одевались в традиционные костюмы В столице прошел флешмоб в честь Дня народного единства на территории Северного речного вокзала На полуденном выстреле присутствовали юнармейцы, военные и обычные граждане В Луганске для празднования граждане собрались в парке Горького Они наряжались в традиционные костюмы И поставлены фигуры людей в костюмах различных народов России На мероприятие люди пришли с российскими флагами И также наряжались в традиционные костюмы В Южно-Сахалинске люди собрались на территории у исторического парка «Россия — моя история».