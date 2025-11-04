От Кремля до регионов: как День народного единства объединил россиян. Фоторепортаж

День народного единства празднуется 4 ноября.
Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства. Сделал он это в рамках церемонии вручения государственных наград. Сам праздник ежегодно отмечается 4 ноября, а статус официального выходного дня этой дате был присвоен в 2005 году. Основная цель торжества — сплотить граждан различных конфессий, культурных традиций и национальностей на основе общей ценности — единства ради Отечества.
Выбор календарной даты имеет исторически обоснован: именно в начале ноября 1612 года народное ополчение освободило Москву, что ознаменовало завершение эпохи Смутного времени. Примечательно, что в православном календаре на 4 ноября приходится празднование Дня Казанской иконы Божией Матери, почитаемой как небесная защитница воинов народного ополчения.
В настоящее время праздник воплощает идеи почтения к историческому наследию, патриотизма и уверенности в перспективах развития государства. По всей стране организуются концертные программы, общественные собрания и выставочные мероприятия, а граждане проводят этот день в кругу близких, подчеркивая центральный посыл праздника — ценность национального единства.
Во Владивостоке граждане развернули флаг России на Центральной площади города В центральном парке культуры и отдыха в Волгограде россияне устроили забег в национальных костюмах Мероприятие прошло на смотровой площадке Титовской сопки В Чите состоялась церемония полуденного выстрела в честь праздника А на мероприятии присутствовала охрана Тем временем в Новосибирске прошел фестиваль «Народное единство» Участники торжества наряжались в традиционные костюмы Также на площади была организована ярмарка На нем люди также одевались в традиционные костюмы В столице прошел флешмоб в честь Дня народного единства на территории Северного речного вокзала На полуденном выстреле присутствовали юнармейцы, военные и обычные граждане В Луганске для празднования граждане собрались в парке Горького Они наряжались в традиционные костюмы И поставлены фигуры людей в костюмах различных народов России На мероприятие люди пришли с российскими флагами И также наряжались в традиционные костюмы В Южно-Сахалинске люди собрались на территории у исторического парка «Россия — моя история».