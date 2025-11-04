Ричмонд
Названа причина смерти актера и телеведущего Юрия Николаева

Причиной смерти телеведущего Юрия Николаева стал рецидив онкологического заболевания: врачи обнаружили новые опухоли в лёгких. Об этом пишет Mash.

В последние недели жизни артист испытывал серьёзные проблемы с дыханием из-за хронических заболеваний лёгких. Он жаловался на сильную слабость, кашель и головокружение, с трудом разговаривал.

Кроме того, у Николаева возникли трудности с передвижением. После новогодних праздников он упал дома, споткнувшись о мебель, и сломал бедро.

Телеведущему неоднократно советовали отказаться от курения, однако он продолжал выкуривать по две пачки сигарет в день, несмотря на рекомендации врачей.

