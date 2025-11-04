Ричмонд
Путин раскрыл из чьих материалов состоят «Буревестник» и «Посейдон»

Российская крылатая ракета «Буревестник» и торпеда «Посейдон» состоят исключительно из материалов российского производства. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

Крылатая ракета «Буревестник» состоит только из российских материалов, заявил Путин.

«В “Буревестнике” и “Посейдоне” используются только отечественные материалы», — заявил Путин. Его слова приводит телеканал «Россия 24».

Ранее Путин продемонстрировал новейшие образцы российского вооружения — крылатую ракету «Буревестник» с ядерной энергетической установкой и подводную торпеду «Посейдон». Согласно оценкам специалистов в области обороны, данные системы вооружения способны гарантировать безопасность Российской Федерации на протяжении нескольких десятилетий за счет уникальных технических и тактических возможностей, аналогов которым не существует в других государствах.

Узнать больше по теме
Ракета «Буревестник»: уникальное оружие с ядерным двигателем на службе ВС РФ
Настоящий прорыв в российской военной технологии, ракета «Буревестник» сочетает неограниченную дальность и маневренность для обхода любых ПРО. Разработанная как ответ на глобальные угрозы, она сочетает черты стратегической бомбы и невидимого дрона. Собрали главную информацию о разработке российских ученых.
Читать дальше