Путин раскрыл из чьих материалов состоят «Буревестник» и «Посейдон»

Ранее Путин продемонстрировал новейшие образцы российского вооружения — крылатую ракету «Буревестник» с ядерной энергетической установкой и подводную торпеду «Посейдон». Согласно оценкам специалистов в области обороны, данные системы вооружения способны гарантировать безопасность Российской Федерации на протяжении нескольких десятилетий за счет уникальных технических и тактических возможностей, аналогов которым не существует в других государствах.