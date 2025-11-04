Ричмонд
Путин: «Буревестник» превзошел все известные в мире ракетные системы

«По дальности полета “Буревестник” превзошел все известные в мире ракетные системы», — сообщил глава государства. Его слова передало агентство ТАСС.

Разработка крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой началась в начале 2000-х годов как ответ России на выход США из Договора по противоракетной обороне. Впервые о ракете объявил президент Путин в 2018 году, а 26 октября он заявил о завершении основных испытаний вооружения, во время которых ракета продержалась в воздухе 15 часов и преодолела расстояние в 14 тысяч километров.

