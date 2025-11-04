Ричмонд
Путин: технологии «Буревестника» и «Посейдона» помогут создать станции на Луне

Технологии, которые применялись при разработке ракеты «Буревестник» и торпеды «Посейдон», помогут построить российские станции на Луне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин рассказал о перспективах освоения космоса.

«Благодаря технологиям “Буревестника” и “Посейдона” на Луне можно будет построить станции», — сказал президент. Его слова передает телеканал «Россия 24».

Ранее президент Путин уже высказывал идею о применении ядерных технологий, разработанных для военных целей, в гражданском секторе и развитии народного хозяйства. Использование технологий крылатых ракет «Буревестник» и торпеды «Посейдон» для лунной программы соответствует этому курсу на переориентацию передовых разработок в мирные цели, включая космические исследования и строительство постоянных объектов инфраструктуры на спутнике Земли.

