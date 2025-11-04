Путин: технологии «Буревестника» и «Посейдона» помогут создать станции на Луне

Ранее президент Путин уже высказывал идею о применении ядерных технологий, разработанных для военных целей, в гражданском секторе и развитии народного хозяйства. Использование технологий крылатых ракет «Буревестник» и торпеды «Посейдон» для лунной программы соответствует этому курсу на переориентацию передовых разработок в мирные цели, включая космические исследования и строительство постоянных объектов инфраструктуры на спутнике Земли.