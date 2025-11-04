«Нашу молодежь разрушает государство». Главред журнала Compact о гендерном самоопределении в Германии

Юрген Эльзассер уверен, что все это вызывает психологическую нестабильность молодого человека как раз в тот период, когда у него и так все психологически нестабильно, когда подросток ищет себя, ищет свое место в этом мире. Такая идеология, по его словам, — своего рода инструмент, чтобы свести молодежь с ума, зомбировать. И потом этим нестабильным подросткам можно в любом направлении промывать мозги, потому что у них нет основы, стержня, якоря в душе.