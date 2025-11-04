«Нашу молодежь разрушает государство». Главред журнала Compact о гендерном самоопределении в Германии

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный редактор немецкого политического журнала Compact Юрген Эльзассер считает, что гендерная политика в Германии разрушает молодежь. Таким мнением он поделился в ходе международной конференции по защите детей от эксплуатации, которая прошла в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
Юрген Эльзассер отметил, что ситуация в Германии очень плохая. «Нашу молодежь разрушает государство. Основная проблема в Германии — это раннее вступление в половую жизнь и сексуализация молодежи. Это та проблема, о которой мы ничего не знали, когда я был ребенком», — сказал он.
Главный редактор заметил, что в его детстве было понимание: есть семья — мама и папа. Дети понимали, кто они — мальчики или девочки. «Но сейчас все смешалось. Официальная идеология государства заключается в следующем. Ваш пол — не биологическая какая-то вещь. Вы можете сами решить, мужчина вы или женщина, и можете менять свой пол», — пояснил он.
Причем эта идеология прививается уже с детского сада, продолжил Юрген Эльзассер. У детей в возрасте 3−6 лет есть возможность изучать свое тело, и делают они это в специальных комнатах в садах. По сути, в Германии принуждают к сексуализации, сексуальной активности в том возрасте, когда об этом еще никто бы и не задумывался.
Возле садов и внутри них, по его словам, происходят различные тематические представления. Мужчины переодеваются в женщин, надевая очень откровенные платья и костюмы. На глазах детей совершаются какие-то умышленные сексуальные перфомансы. Это, конечно, не повсеместно, но такое уже появляется.
Реальные проблемы начинаются в школе, когда дети достигают шести лет, — гендерная идеология встает на повестку дня, заметил Юрген Эльзассер. «Вы не можете говорить на нормальном языке. “Он” и “она” смешивается. Сегодня ученики говорят “я пошел”, а завтра — “я пошла”. Учителя обязаны реагировать на это и обращаться к ним исходя из того, как они себя определили сегодня», — сказал он, заметив, что учеников, по сути, загоняют в эту идеологию.
«Самая большая катастрофа — законодательство Германии, которое разрешает менять ваш пол, ваш гендер, просто отправившись в органы загс. Вы пришли и сказали: “Я был мужчиной, а сейчас хочу быть женщиной”. И в паспорте это будет отмечено», — рассказал он.
Главный редактор уверен, что это сумасшедшая идея сама по себе. Но истинное преступление, по его словам, заключается в том, что менять пол можно начиная с 14-летнего возраста. «То есть молодой человек, у которого и так проблемы с самоидентичностью в подростковом возрасте, начинает задумываться, а не сменить ли ему пол», — заметил он.
Юрген Эльзассер уверен, что все это вызывает психологическую нестабильность молодого человека как раз в тот период, когда у него и так все психологически нестабильно, когда подросток ищет себя, ищет свое место в этом мире. Такая идеология, по его словам, — своего рода инструмент, чтобы свести молодежь с ума, зомбировать. И потом этим нестабильным подросткам можно в любом направлении промывать мозги, потому что у них нет основы, стержня, якоря в душе.
Более того, уже в подростковом возрасте можно поменять свой пол не только в паспорте, но и физиологически, выполнив операцию, добавил эксперт.
Родители, которые борются против этого, получают проблемы, заметил главред. Количество изъятых государством детей растет. «Наша молодежь находится в опасности», — выразил он уверенность и добавил, что сейчас все больше немцев обращают взгляд на восток — в сторону России, частично — Польши, где сохраняется два пола. -0-