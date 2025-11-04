Путин: Россия поставит ракеты «Сармат» на боевое дежурство в 2026 году

Вооруженные силы России поставят межконтинентальную тяжелую ракету «Сармат» на боевое дежурство уже в 2026 году. Об этом во вторник, 4 ноября, сообщил президент России Владимир Путин.
— В текущем году поставим на опытно-боевое, в следующем — уже на боевое дежурство системы с тяжелой межконтинентальной ракетой «Сармат», — рассказал глава государства.
Об этом российский лидер заявил во время торжественной церемонии награждения разработчиков «Буревестника» и «Посейдона» в Кремле, передает ТАСС.
В ходе мероприятия Путин также заявил, что новейший российский комплекс «Буревестник» превзошел по дальности полета все существующие в мире ракетные системы. Путин добавил, что «Буревестник», как и новый подводный аппарат «Посейдон», производят только из российских комплектующих. При этом на базе ядерной установки ракеты уже разрабатывают новые поколения вооружений.
По словам главы государства, преимущество «Буревестника» заключается в том, что эта установка при сопоставимой мощности с реактором атомной подлодки намного меньше по размеру. Он отметил, что ядерный реактор, установленный в ракете, можно запустить «в течение минут и секунд».