Путин: Россия поставит ракеты «Сармат» на боевое дежурство в 2026 году

В ходе мероприятия Путин также заявил, что новейший российский комплекс «Буревестник» превзошел по дальности полета все существующие в мире ракетные системы. Путин добавил, что «Буревестник», как и новый подводный аппарат «Посейдон», производят только из российских комплектующих. При этом на базе ядерной установки ракеты уже разрабатывают новые поколения вооружений.