34-летний Анатолий Изосимов бесследно исчез: о нем никаких вестей уже 12 дней

В Башкирии 12 дней идут поиски пропавшего 34-летнего мужчины.

Источник: Комсомольская правда

Уже почти две недели длятся поиски пропавшего 34-летнего жителя Башкирии Анатолия Изосимова. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно с 23 октября, он ушел из дома в селе Михайловка (Уфимский район) и до сих пор не вернулся. Приметы пропавшего: его рост — 170 сантиметров, у него нормальное телосложение, русые волосы и светло-зеленые глаза. Был одет в черную куртку, спортивные штаны и кроссовки.

Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.