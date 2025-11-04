34-летний Анатолий Изосимов бесследно исчез: о нем никаких вестей уже 12 дней

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно с 23 октября, он ушел из дома в селе Михайловка (Уфимский район) и до сих пор не вернулся. Приметы пропавшего: его рост — 170 сантиметров, у него нормальное телосложение, русые волосы и светло-зеленые глаза. Был одет в черную куртку, спортивные штаны и кроссовки.