«В больнице всегда неприятно»: какими были последние дни Юрия Николаева

У Юрия Николаева была особая история любви — его многолетний брак с Элеонорой Николаевой, женщиной, которая всегда оставалась в тени, но была его главным оплотом. Их история началась еще в молодости, когда оба работали в сфере искусства. Элеонора — балетмейстер, утонченная и мудрая женщина, стала для телеведущего не только супругой, но и верным другом.