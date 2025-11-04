«В больнице всегда неприятно»: какими были последние дни Юрия Николаева

4 ноября стало известно о смерти легендарного телеведущего, актера и народного артиста России Юрия Николаева. Печальную новость сообщил артист балета Николай Цискаридзе, который опубликовал прощальный пост в соцсетях:
«Юрий Николаев ушёл на небеса… Совсем недавно мы в эфире “Сегодня вечером” вместе отмечали профессиональный юбилей Человека, который зажёг так много звёзд… И вот только что пришло известие, что его не стало… Как горько! Давайте вместе вспомним… Светлая память», — написал Цискаридзе.
По данным СМИ, причиной смерти Юрия Николаева стала тяжёлая пневмония, осложнившая его хронические болезни лёгких.
Известие о смерти телеведущего потрясло поклонников и коллег. Юрий Александрович Николаев был для нескольких поколений зрителей настоящим символом телевидения — человеком, чьи передачи становились событиями и открывали путь на сцену десяткам будущих звезд.
Последние дни Юрия Николаева.
Смерть стала неожиданностью для семьи ведущего. Накануне трагедии появлялись сообщения о том, что телеведущего экстренно госпитализировали в одну из московских больниц. Журналистам aif.ru удалось дозвониться по телефону Николаева, и, вероятно, его супруга коротко ответила:
«У Юрия Александровича все хорошо. Спасибо. Все прекрасно».
Тем не менее, друзья артиста знали, что в последние годы он часто сталкивался с проблемами со здоровьем. У телеведущего были хронические заболевания легких — врачи даже строго запретили ему курить. Кроме того, в начале 2025 года Николаев пережил тяжелую травму — перелом бедра, полученный дома после неудачного падения.
Тогда он сам связался с журналистами и рассказал о своем состоянии:
«Самочувствие нормальное. В больнице всегда лежать неприятно, правда? Спасибо, что беспокоитесь», — говорил Николаев.
После операции телеведущему пришлось провести несколько дней в реанимации, а затем — долгую реабилитацию. Несмотря на сложности, Юрий Александрович оставался бодрым, шутил и планировал возвращение на телевидение. Его коллеги отмечали удивительную жизнестойкость и любовь к профессии.
Телеведущий стал символом эпохи.
Имя Юрия Николаева навсегда вписано в историю отечественного телевидения. Он стал известен всей стране благодаря программам «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики».
«Утренняя почта» выходила в эфир почти тридцать лет, и для миллионов зрителей именно Николаев был голосом и лицом воскресного утра. Его манера говорить — мягкая, интеллигентная, без тени пафоса — задавала особый тон советскому и постсоветскому телевидению.
Позже Николаев стал продюсером и ведущим музыкального конкурса «Утренняя звезда», где впервые засияли будущие звезды российской эстрады — Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Ани Лорак, Жасмин и многие другие.
Он помогал молодым артистам, верил в талант, поддерживал тех, кто только начинал путь.
«Без Лёли я бы не состоялся».
У Юрия Николаева была особая история любви — его многолетний брак с Элеонорой Николаевой, женщиной, которая всегда оставалась в тени, но была его главным оплотом. Их история началась еще в молодости, когда оба работали в сфере искусства. Элеонора — балетмейстер, утонченная и мудрая женщина, стала для телеведущего не только супругой, но и верным другом.
В одном из интервью Николаев признавался:
«Без Лёли я бы не состоялся. Она — мой дом, моя опора».
Пара прожила вместе почти полвека, и даже в самые трудные времена — во время болезни и реабилитаций — Элеонора не отходила от мужа. Они не имели детей, но их союз считался одним из самых крепких и искренних в мире российского шоу-бизнеса.
Николаев начал работать на телевидении ассистентом режиссера.
Юрий Александрович Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишинёве. С детства проявлял интерес к сцене и музыке, а после школы поступил в ГИТИС, где освоил актерское мастерство.
В 1970-е годы начал работать на телевидении, сначала как ассистент режиссера, а затем как ведущий музыкальных и молодежных передач. Настоящая слава пришла к нему в 1980-е, когда он стал лицом «Утренней почты» — одной из самых популярных программ Советского Союза.
В 1990-е годы Юрий Александрович запустил проект «Утренняя звезда», который стал стартовой площадкой для сотен юных талантов. Позднее Николаев вел программы «Достояние республики», «Сегодня вечером», «Ты — суперстар!», выступал как продюсер и член жюри музыкальных конкурсов.
За свои заслуги он был удостоен звания Народного артиста России, награжден орденами и многочисленными премиями.
Причина смерти Юрия Николаева.
Телеведущий Юрий Николаев в последние годы страдал от хронических заболеваний лёгких. Из-за проблем с дыхательной системой врачи ему строго запретили курить, так как любое обострение могло привести к тяжёлым последствиям.
По сообщениям СМИ, в конце октября его госпитализировали с тяжёлой пневмонией и низкой сатурацией крови. Состояние быстро ухудшалось, несмотря на усилия врачей.
Причиной смерти Юрия Николаева называют осложнения после тяжёлой пневмонии на фоне хронических заболеваний лёгких.