Состояние критическое: Баскетболист ЦСКА попал в больницу после избиения в ночном клубе

По информации ЦСКА, 18-летний игрок клуба госпитализирован в Раменскую ЦРБ в критическом состоянии. Клуб поддерживает связь с семьёй спортсмена и медицинским персоналом, выражая надежду на его выздоровление, компетентность врачей и тщательное расследование произошедшего.
Ранее в Казани задержали футбольного судью, который избил пешехода на переходе. После инцидента Игоря Захарова сняли с судейства матча «КамАЗ» — «Енисей», на котором он должен был работать в ближайшее время.
