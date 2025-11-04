Ричмонд
Состояние критическое: Баскетболист ЦСКА попал в больницу после избиения в ночном клубе

Игрок молодёжной баскетбольной команды «ЦСКА-Юниор» Владимир Ершов попал в больницу с черепно-мозговой травмой после инцидента с избиением в одном из ночных клубов. Об этом сообщается на сайте «армейцев».

Источник: Life.ru

По информации ЦСКА, 18-летний игрок клуба госпитализирован в Раменскую ЦРБ в критическом состоянии. Клуб поддерживает связь с семьёй спортсмена и медицинским персоналом, выражая надежду на его выздоровление, компетентность врачей и тщательное расследование произошедшего.

Ранее в Казани задержали футбольного судью, который избил пешехода на переходе. После инцидента Игоря Захарова сняли с судейства матча «КамАЗ» — «Енисей», на котором он должен был работать в ближайшее время.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.