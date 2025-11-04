«Разрушит самооценку»: Андрей Малахов рассказал, почему скрывает восьмилетнего сына от публики

«Мне кажется, что это только будет разрушать его внутреннее восприятие мира и самооценку. Ему и так непросто, когда мы где-то и люди подбегают с просьбами сфотографироваться. Причём он это замечает раньше, чем я. Говорит: “Готовься, сейчас подойдут” или “две женщины, сидящие напротив, тайно, исподтишка, снимают тебя”, — сказал Малахов.
Телеведущий подчеркнул, что стремится сохранить для сына максимально нормальное детство, защитить его от негативных сторон публичной жизни. Малахов избегает публикации фотографий ребёнка и практически не упоминает его в медийном пространстве, считая это важной частью родительской заботы.
Ранее рэпер Тимати выложил фотографии с новорожденной дочерью. На кадрах артист нежно прижимает к себе малышку, отвернув её лицо от камеры. Тимати позирует в красной облегающей футболке и солнцезащитных очках на фоне роскошной виллы.
