«Разрушит самооценку»: Андрей Малахов рассказал, почему скрывает восьмилетнего сына от публики

«Мне кажется, что это только будет разрушать его внутреннее восприятие мира и самооценку. Ему и так непросто, когда мы где-то и люди подбегают с просьбами сфотографироваться. Причём он это замечает раньше, чем я. Говорит: “Готовься, сейчас подойдут” или “две женщины, сидящие напротив, тайно, исподтишка, снимают тебя”, — сказал Малахов.