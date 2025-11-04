Ричмонд
Путин: принципы «Посейдона» дадут импульс для БПЛА

Принципы работы новой подводной торпеды «Посейдон» дадут импульс для развития беспилотников. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Принципы работы новой подводной торпеды «Посейдон» дадут импульс для развития беспилотников. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Новые принципы и алгоритмы работы “Посейдона” дадут хороший эффект для совершенствования беспилотных аппаратов», — сказал российский лидер в ходе награждения разработчиков «Буревестника» и «Посейдона». Его слова передает «Россия 24».

Ранее Владимир Путин сообщил об успешном проведении испытаний подводного беспилотного комплекса «Посейдон», оснащенного ядерной энергетической установкой, которые состоялись накануне. По оценке главы государства, испытания аппарата стали значительным достижением российской оборонной промышленности. Разработчики комплекса и крылатой ракеты «Буревестник» были награждены Путиным за свой вклад в развитие вооружений нового поколения.

