Bloomberg: США развертывают оружие для глушения российских и китайских спутников

Американские военнослужащие близки к развертыванию двух новых систем вооружений, предназначенных для временного глушения китайских и российских разведывательных спутников. Об этом во вторник, 4 ноября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Космических сил США.
Новые системы, которые назвали Meadowlands и Remote Sensing Terminals, присоединятся к текущей системе глушения Counter Communications System, которую приняли на вооружение в Штатах в 2020 году.
Новые системы, предназначенные для противодействия «растущей китайской космической угрозе», будут расположены по всему миру. По данным американских войск, по состоянию на июль на орбите Земли находится свыше 1 189 китайских спутников, из которых более 510 аппаратов применяют для разведки. Они позволяют китайскому руководству находить американские авианосцы, экспедиционные силы и авиационные формирования.
Система Meadowlands отстает от графика на несколько лет, но ожидается, что ее введут в строй в этом финансовом году. Вторую систему уже размещают за рубежом в нераскрытых точках — она находится на «этапе ограниченного раннего использования», что позволяет использовать ее в период тестирования, передает агентство.
24 октября в СМИ появилась информация о том, что США и Китай в ближайшее время могут начать войну, если они срочно не наладят коммуникацию между своими войсками. По данным журналистов, участились случаи опасных сближений и перехватов боевой авиации со стороны каждого из государств.