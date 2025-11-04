С него начиналось утро всей страны: не стало телеведущего Юрия Николаева

18 января СМИ сообщили, что артист, который в тот момент находился на реабилитации, стал забывать свое имя и близких из-за провалов в памяти. По данным журналистов, врачам пришлось заново научить Николаева самостоятельно передвигаться после перенесенной операции на бедре. В частности, с утра телеведущий мог чувствовать себя нормально, но ближе к вечеру он начинал теряться в окружении.