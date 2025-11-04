С него начиналось утро всей страны: не стало телеведущего Юрия Николаева

Советский и российский телеведущий Юрий Николаев скончался 4 ноября в возрасте 76 лет — об этом сообщил педагог Николай Цискаридзе, а позднее информацию подтвердила семья журналиста. «Вечерняя Москва» рассказала о жизненном пути телезвезды.
Детство и начало творческой карьеры.
Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе в семье госслужащих. Его мать была капитаном КГБ, а отец — полковником МВД. При этом родители не давили на сына с дисциплиной и беспрекословным повиновением.
Ребенок пробовал себя в пении и волейболе, из школьных предметов ему хорошо давалась математика, но истинным призванием Николаева стало творчество.
Однажды в школу, где он посещал драмкружок, приехал режиссер Игорь Левинский, искавший подростка для своей постановки. Учителя посоветовали ему кандидатуру 13-летнего Николаева: он прошел пробы и получил роль в телеспектакле «Мужской разговор». Благодаря этому Николаев осознал, что хочет стать актером, и после окончания школы с первой попытки поступил в Российский институт театрального искусства.
Работа на телевидении.
Первой телепередачей, которую доверили вести Николаеву, стала программа «Вперед, мальчишки!», первый ее выпуск вышел в 1975 году. После того, как ведущего приняли в штат Гостелерадио СССР, ему пришлось отказаться от работы в театре, поскольку телевидение занимало все его время.
В том же году артисту предложили вести программу «Утренняя почта». Увидев себя в записи, он решил, что ему не следует работать в этом шоу, поскольку Юрий «не вписывался» в формат программы. Но зрители сочли иначе.
В результате «Утренняя почта» обернулась для него колоссальным успехом. По словам Николаева, сначала авторы программы учитывали заявки слушателей, но затем выяснилось, что зрители просят ограниченный круг исполнителей, включая Аллу Пугачеву, Софию Ротару и Иосифа Кобзона.
«Утренняя звезда» сделала Юрия Николаева кумиром нескольких поколений телезрителей. Кроме того, он продюсировал шоу «Угадай мелодию», вел программы «Большая перемена», «Танцы со звездами» и «Танцы на льду». Последними в карьере артиста стали шоу «Достояние республики» и «Честное слово».
Проблемы со здоровьем.
В 2007 году у Юрия Николаева диагностировали рак кишечника, с которым он боролся в течение 15 лет. Из-за болезни он сильно похудел, однако не переставал сниматься и общаться с журналистами.
11 ноября 2024 года Юрий Николаев попал в реанимацию — за день до этого ему стало плохо, и он потерял сознание в своей квартире на Саввинской набережной. При падении Николаев получил травму головы — у него диагностировали сотрясение мозга, ушибы лица и коленных суставов. Тогда артист отказался от госпитализации.
За день до этого у телеведущего поднялась температура, и он упал в обморок. Врачи экстренно доставили его в больницу. СМИ сообщили, что тест на коронавирус оказался положительным, но 13 ноября Николаев опроверг эту информацию, назвав ее «полной чушью».
18 января СМИ сообщили, что артист, который в тот момент находился на реабилитации, стал забывать свое имя и близких из-за провалов в памяти. По данным журналистов, врачам пришлось заново научить Николаева самостоятельно передвигаться после перенесенной операции на бедре. В частности, с утра телеведущий мог чувствовать себя нормально, но ближе к вечеру он начинал теряться в окружении.