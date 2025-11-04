Путин: корабль НАТО оказался в зоне испытания «Буревестника»

«Думаю, убедится в этом смогли и зарубежные специалисты. Поскольку в зоне и во время проведения испытаний “Буревестника” 21 октября постоянно находился натовский разведывательный корабль», — сказал глава государства на церемонии награждения разработчиков «Буревестника» и «Посейдона». Путин также отметил, что российская сторона не препятствовала работе иностранного судна.