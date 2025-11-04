Ричмонд
Путин: корабль НАТО оказался в зоне испытания «Буревестника»

Разведывательный корабль НАТО постоянно находился в зоне испытаний крылатой ракеты «Буревестник». Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Путин заявил, что Россия не мешала НАТО наблюдать за испытаниями.

Разведывательный корабль НАТО постоянно находился в зоне испытаний крылатой ракеты «Буревестник». Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Думаю, убедится в этом смогли и зарубежные специалисты. Поскольку в зоне и во время проведения испытаний “Буревестника” 21 октября постоянно находился натовский разведывательный корабль», — сказал глава государства на церемонии награждения разработчиков «Буревестника» и «Посейдона». Путин также отметил, что российская сторона не препятствовала работе иностранного судна.

Испытания крылатой ракеты «Буревестник» проводились 21 октября в рамках системной работы России по поддержанию эффективности национальных сил стратегического сдерживания. Как ранее сообщал президент Путин, ракета с ядерной энергетической установкой успешно преодолела расстояние более 14 тысяч километров и не имеет аналогов в мире, что Россия рассматривает как необходимую реакцию на наращивание военного потенциала НАТО и развертывание системы противоракетной обороны альянса.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
