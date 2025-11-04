Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кольцово задерживаются самолеты на курорты на побережье Индийского океана

В Кольцово на шесть часов задерживается рейс в индийский аэропорт Манохар в штате Гоа авиакомпании Аэрофлот. Его перенесли с ночи 4 ноября на раннее утро следующего дня, следует из онлайн-табло екатеринбургской авиагавани.

Перелеты перенесли в два города на шесть и 17 часов.

В Кольцово на шесть часов задерживается рейс в индийский аэропорт Манохар в штате Гоа авиакомпании Аэрофлот. Его перенесли с ночи 4 ноября на раннее утро следующего дня, следует из онлайн-табло екатеринбургской авиагавани.

Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в 23:50 и прилететь на курорт в 07:05 по местному времени. Сейчас вылет борта намечен на 5 ноября на 05:50 по уральскому времени.

Также уже на 17 часов задерживается рейс на Шри-Ланку от авиакомпании Red Wings. Рейс должен был состояться утром 5 ноября в 07:15. После нескольких переносов самолет из Кольцово в Маттале отправиться 6 ноября в 0:15.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпании. Ответ будет опубликован, как только поступит.