Россиянам сообщили, что на Солнце произошла мощная вспышка: будут ли новые магнитные бури

Вспышка произошла в 20:15 по московскому времени. Сергей Богачев, руководитель лаборатории, что последний раз событие подобной силы наблюдалось почти пять месяцев назад. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мнение эксперта. По словам Богачева, пик вспышки пришелся на 20:34 по московскому времени, когда ее интенсивность достигла уровня Х1.8. При этом обычно магнитные бури следуют после произошедших вспышек на Солнце через два-три дня. О дальнейшем прогнозе солнечной активности будет рассказано позже.