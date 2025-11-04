Россиянам сообщили, что на Солнце произошла мощная вспышка: будут ли новые магнитные бури

Россиянам сообщили, что на Солнце произошла мощная вспышка, нужно ли ждать череды новых магнитных бурь после всплеска солнечной активности. Об этом рассказали на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Отмечается, что произошедшая вспышка самого высокого класса X.
Вспышка произошла в 20:15 по московскому времени. Сергей Богачев, руководитель лаборатории, что последний раз событие подобной силы наблюдалось почти пять месяцев назад. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мнение эксперта. По словам Богачева, пик вспышки пришелся на 20:34 по московскому времени, когда ее интенсивность достигла уровня Х1.8. При этом обычно магнитные бури следуют после произошедших вспышек на Солнце через два-три дня. О дальнейшем прогнозе солнечной активности будет рассказано позже.
Ранее KP.RU сообщил, что сильная магнитная буря ожидается только в конце месяца. Правда, его мощность может достигнуть аж 5 баллов.