Страну накрыли облака: В Молдове серо, уныло, мрачно и всего лишь + 12 — настоящая поздняя осень

Завтра, 5 ноября в Молдове будет пасмурно и прохладно. Ожидается преимущественно облачная погода без существенных осадков. Температура воздуха понизится еще на несколько градусов.
Ветер северо-западный, слабый, местами умеренный.
Температура по регионам:
На севере страны: днём до +11 °C, ночью около +8 °C.
Центр и в столице: днём +12 °C, ночью +8−9 °C.
На юге: немного теплее — до +12 °C днём и около +8 °C ночью, возможен небольшой дождь.
Одевайтесь тепле.
