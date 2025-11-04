Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пропавший в Перми 9-летний мальчик в шлепках найден живым

Пропавший 3 ноября в Индустриальном районе Перми 9-летний мальчик в шлепках найден живым. Об успешном завершении поиска поздно вечером 4 ноября сообщил отряд волонтеров памяти Ирины Бухановой.

Пропавшего ребенка нашли и передали полиции.

Пропавший 3 ноября в Индустриальном районе Перми 9-летний мальчик в шлепках найден живым. Об успешном завершении поиска поздно вечером 4 ноября сообщил отряд волонтеров памяти Ирины Бухановой.

«Найден! Жив!», — указано в группе во «ВКонтакте» поискового отряда. Информация об обстоятельствах находки и состоянии мальчика не сообщается.

Ранее URA.RU рассказывало, что 9-летний мальчик пропал 3 ноября в Индустриальном районе города. Ребенок ушел в курточке и шлепках и не вернулся. Волонтеры организовали масштабные поиски пропавшего мальчика.