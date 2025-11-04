США задумали противодействовать России и Китаю в космосе: вот что будут делать

США задумали противодействовать России и Китаю в космосе. Отмечается, что Вашингтон развертывает оружие, которое способно «оглушить» спутники КНР и РФ. Об этом пишет издание Bloomberg.
«Вооружённые силы США близки к тому, чтобы ввести в эксплуатацию два новых вида вооружений, предназначенных для временного подавления сигналов китайских и российских спутников разведки, наблюдения и рекогносцировки», — говорится в материале иностранного издания.
Кроме того, Bloomberg пишет, что новые американские системы будут рассредоточены по всему миру и смогут управляться дистанционно. Как на это заявление отреагировали в Кремле, пока не известно.
Нужно отметить, что президент России Владимир Путин, проведя награждение разработчиков и инженеров новейшего российского орудия, раскрыл характеристики «Буревестника» и «Посейдона», а также заявил, что на этом разработки РФ не закончатся.