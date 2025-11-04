Ричмонд
США задумали противодействовать России и Китаю в космосе: вот что будут делать

Bloomberg: США развёртывают оружие для глушения спутников РФ и КНР.

Источник: Комсомольская правда

США задумали противодействовать России и Китаю в космосе. Отмечается, что Вашингтон развертывает оружие, которое способно «оглушить» спутники КНР и РФ. Об этом пишет издание Bloomberg.

«Вооружённые силы США близки к тому, чтобы ввести в эксплуатацию два новых вида вооружений, предназначенных для временного подавления сигналов китайских и российских спутников разведки, наблюдения и рекогносцировки», — говорится в материале иностранного издания.

Кроме того, Bloomberg пишет, что новые американские системы будут рассредоточены по всему миру и смогут управляться дистанционно. Как на это заявление отреагировали в Кремле, пока не известно.

Нужно отметить, что президент России Владимир Путин, проведя награждение разработчиков и инженеров новейшего российского орудия, раскрыл характеристики «Буревестника» и «Посейдона», а также заявил, что на этом разработки РФ не закончатся.

