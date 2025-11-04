В России продолжает расти заболеваемость гриппом

На прошлой неделе грипп выявили у 1513 россиян — об этом в традиционном отчете сообщил Роспотребнадзор. В ведомстве отметили, что число больных гриппом постоянно увеличивается: в частности, за прошедшие семь дней заболели в два раза больше людей, чем неделей ранее.