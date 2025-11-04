Без Дяди Юры. Умер советский и российский телеведущий Юрий Николаев

Белорусская ведущая Лариса Грибалева также поделилась воспоминаниями о Николаеве. Соведущая «Утренней почты» в конце 90-х и 2000-х рассказала, что он всегда был собран и соблюдал тайминг. «Меня он научил работать с текстом, работать в кадре. Я не могла его подвести. Для меня эти дни работы были счастьем. Мы не были близко знакомы в плане общения, но мне посчастливилось работать с ним на главном канале России. Он потом приезжал к нам в Минск, снимался в нашей версии “Утренней почты”. Это было событие для нашей страны, для нашего ТВ», — рассказала телеведущая.