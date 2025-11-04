Бывшего тренера ЦСКА не взяли на стажировку в Лондон из-за русского языка

15 июня украинский чемпион по футболу Евгений Селезнев поссорился с 16-летним TikTok-блогером Ренатом Попружным во время медиафутбольного матча. Причиной конфликта стало то, что подростку не понравилось, что спортсмен говорит на русском языке и он попросил спортсмена не разговаривать по-русски. После этого футболист поинтересовался у юноши, сколько языков тот знает, и подчеркнул, что сам будет решать, говорить ему по-русски или нет.