Бывшего тренера ЦСКА не взяли на стажировку в Лондон из-за русского языка

Бывший главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко во вторник, 4 ноября, рассказал, что в Лондоне у него возникли проблемы со стажировкой из-за того, что он русскоговорящий.
— Недавно я пытался через знакомых попасть на стажировку в Лондон, но как только узнали, что я русскоговорящий, ситуация сразу стала трудной. Если раньше пробовали и Болгарию, и Сербию, и Венгрию, то сейчас и с этими странами тоже непросто, — подчеркнул тренер.
Он допустил, что попробует поработать в Китае или Объединенных Арабских Эмиратах, отметив, что такие варианты «вполне могут быть», передает портал Прессбол.
15 июня украинский чемпион по футболу Евгений Селезнев поссорился с 16-летним TikTok-блогером Ренатом Попружным во время медиафутбольного матча. Причиной конфликта стало то, что подростку не понравилось, что спортсмен говорит на русском языке и он попросил спортсмена не разговаривать по-русски. После этого футболист поинтересовался у юноши, сколько языков тот знает, и подчеркнул, что сам будет решать, говорить ему по-русски или нет.