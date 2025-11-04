Ушел из жизни Юрий Николаев: уникальные кадры из архивов корреспондента МК

Николаев стал легендой отечественного телевидения. С 1975 года он работал на центральном телевидении СССР, став бессменным ведущим популярной программы «Утренняя почта» (1975−1991). В 1991 году создал продюсерскую фирму «ЮНИКС» и был ведущим программы «Утренняя звезда» до 2003 года. Также в разное время вёл такие известные проекты, как «Голубой огонёк», «Песня года», «ДОстояние РЕспублики» и «Честное слово».