Минфин США разрешил операции с самолетами, которые ранее связывал с Лукашенко

Министерство финансов США выдало лицензию, позволяющую осуществлять финансовые операции с тремя самолётами, ранее попавшими под ограничения. Эти воздушные суда американские власти якобы связывают с белорусским президентом Александром Лукашенко. Однако внятных доказательств этому нет. Об этом свидетельствует документ, опубликованный во вторник Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США.
В документе от Минфина США говорится, что разрешение распространяется на воздушные суда с бортовыми номерами EW-001PA, EW-001PB и EW-001PH. Вашингтон хочет снять все ограничения с компанией, которую он ранее связывал с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.
Документ указывает, что лицензия не позволяет разблокировать другие активы и не отменяет другие санкции, которые действуют против Белоруссии. Представители Минска пока никак не прокомментировали эту новость.
