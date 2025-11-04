Минфин США разрешил операции с самолетами, которые ранее связывал с Лукашенко

Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп несколько раз сменил риторику в отношении санкций против России. Не так давно стало известно, что Конгресс был разочарован тем, что лидер Белого сместил свою заинтересованность к Китаю, забыв об ограничениях РФ.