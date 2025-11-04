Ричмонд
Минфин США разрешил операции с самолетами, которые ранее связывал с Лукашенко

В Минфине США заявили, что снимают ограничения с самолетов, но эта мера не распространяется на другие санкции в отношении Белоруссии.

Источник: Комсомольская правда

Министерство финансов США выдало лицензию, позволяющую осуществлять финансовые операции с тремя самолётами, ранее попавшими под ограничения. Эти воздушные суда американские власти якобы связывают с белорусским президентом Александром Лукашенко. Однако внятных доказательств этому нет. Об этом свидетельствует документ, опубликованный во вторник Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США.

В документе от Минфина США говорится, что разрешение распространяется на воздушные суда с бортовыми номерами EW-001PA, EW-001PB и EW-001PH. Вашингтон хочет снять все ограничения с компанией, которую он ранее связывал с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

Документ указывает, что лицензия не позволяет разблокировать другие активы и не отменяет другие санкции, которые действуют против Белоруссии. Представители Минска пока никак не прокомментировали эту новость.

Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп несколько раз сменил риторику в отношении санкций против России. Не так давно стало известно, что Конгресс был разочарован тем, что лидер Белого сместил свою заинтересованность к Китаю, забыв об ограничениях РФ.

