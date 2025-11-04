Спустя 20 лет в Витебске задержали подозреваемых в ограблении ларька общественного питания

4 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске спустя 20 лет нашли участников ограбления ларька общественного питания. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.
Преступление было совершено в январе 2003 года. Ночью двое неизвестных напали на ларек быстрого питания, расположенного на пр. Фрунзе. На их пути попыталась встать продавец. Однако, несмотря на активное сопротивление, злоумышленники сбежали, прихватив выручку из кассы.
По горячим следам налетчиков установить не удалось. В результате совместной работы сотрудники уголовного розыска и судебные эксперты Витебской области вышли на след подозреваемых. Ими оказались 46-летние жители Витебска. Фигуранты задержаны, в настоящее время ведется расследование. -0-