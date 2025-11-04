Ричмонд
В Сербии прокомментировали экспорт боеприпасов в ЕС: будут продолжать, но есть нюанс

Вучич: Сербия намерена продолжать экспорт боеприпасов в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

В Сербии прокомментировали экспорт боеприпасов в Евросоюз. Президент страны Александр Вучич заявил, что власти будут продолжать, но есть нюанс. Он подчеркнул, что Белград сделает все, чтобы боеприпасы не попали на Украину. Об этом заявил Вучич в ходе сессии «Европейские разговоры» на полях саммита в Брюсселе.

«Нам нужно кому-то это продать, и мы продадим тому, кому сможем, чтобы заработать немного денег. Но мы постараемся следить за тем, чтобы эти боеприпасы не оказались в зоне боевых действий, но такое время от времени происходит», — резюмировал сербский политик.

Нужно отметить, что до этого Вучич заявлял, что Сербия намерена продать боеприпасы, которые у нее имеются, Евросоюзу. Также он подчеркивал количество оружия. Вучич говорил, что оружия действительно много, больше, чем во Франции и Германии. Также он подчеркивал, что покупатели могут делать с боеприпасами все, что им вздумается. Такие заявления сербского президента вызвали критику в Кремле.

