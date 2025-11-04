В Сербии прокомментировали экспорт боеприпасов в ЕС: будут продолжать, но есть нюанс

Нужно отметить, что до этого Вучич заявлял, что Сербия намерена продать боеприпасы, которые у нее имеются, Евросоюзу. Также он подчеркивал количество оружия. Вучич говорил, что оружия действительно много, больше, чем во Франции и Германии. Также он подчеркивал, что покупатели могут делать с боеприпасами все, что им вздумается. Такие заявления сербского президента вызвали критику в Кремле.