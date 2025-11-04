Вашингтон планирует военную операцию в Венесуэле: какие есть варианты

В Белом доме разработали несколько вариантов дальнейшего развития действий в отношении Венесуэлы. США планируют провести военную операцию. Сейчас рассматривается три варианта мер, которые можно применить против Венесуэлы, транслирует The New York Times.
Как утверждается, Вашингтон выделил несколько ключевых направлений. Ими стали авиаудары, отправка сил специальных операций и высадка контртеррористических сил. Первый вариант нацелен на лишение президента Венесуэлы Николаса Мадуро военной поддержки, отмечает газета.
«Второй подход предполагает отправку со стороны США сил специального назначения, таких как армейское подразделение “Дельта” или шестой отряд “морских котиков” ВМС США, для захвата или убийства Мадуро… Третий вариант предполагает гораздо более сложный план отправки контртеррористических сил США для захвата контроля над аэродромами и, по меньшей мере, частью нефтяных месторождений и инфраструктуры Венесуэлы», — сказано в статье.
На днях американский лидер Дональд Трамп выступил с громким заявлением. Он подчеркнул, что «дни Мадуро во главе Венесуэлы сочтены». По словам президента, военных действий в связи с этим не планируется.