Путин: Россия создает космический корабль для перевозки тяжелых грузов

Россия разрабатывает новый космический корабль для транспортировки тяжелых грузов, в основе которого лежат передовые ядерные технологии, примененные в стратегических системах «Буревестник» и «Посейдон». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Во время церемонии награждения конструкторов этих уникальных систем глава государства отметил, что внедрение инновационных решений и современных материалов станет ключом к технологическим прорывам. По его словам, именно такие разработки укрепляют позиции России в сфере высоких технологий и обеспечивают основу для дальнейшего научно-технического прогресса.
Путин подчеркнул, что ядерные технологии будут играть решающую роль в реализации масштабных национальных проектов, в том числе связанных с освоением ближнего и дальнего космоса. В настоящее время ведется активная работа над созданием энергоустановки для космического транспортного корабля, способного перевозить крупногабаритные грузы на большие расстояния.
Ранее Путин наградил разработчиков «Посейдона» и «Буревестника». Как отметил глава государства, разработка этих технологий имеет историческое значение для России на весь XXI век.