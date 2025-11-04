Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о плане рэпера P. Diddy выйти на свободу в 2026 году

Осуждённый музыкант Шон Комбс, более известный под псевдонимом P.

Осуждённый музыкант Шон Комбс, более известный под псевдонимом P. Diddy, рассчитывает на президентское помилование. По информации портала TMZ, ссылающегося на информированные источники, рэпер, отбывающий наказание в федеральной тюрьме штата Нью-Джерси, заявляет, что Дональд Трамп освободит его в начале 2026 года.

Источники издания утверждают, что Комбс обсуждает эту перспективу с другими заключёнными и даже обещает помочь им после своего освобождения.

Напомним, что в начале октября суд Нью-Йорка признал рэпера виновным по обвинениям, связанным с перевозкой женщин с целью занятия проституцией, и приговорил его к 50 месяцам лишения свободы с одновременным штрафом в размере 500 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что рэпер Diddy переведен в тюрьму с низким уровнем безопасности.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше