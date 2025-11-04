Стало известно о плане рэпера P. Diddy выйти на свободу в 2026 году

Осуждённый музыкант Шон Комбс, более известный под псевдонимом P. Diddy, рассчитывает на президентское помилование. По информации портала TMZ, ссылающегося на информированные источники, рэпер, отбывающий наказание в федеральной тюрьме штата Нью-Джерси, заявляет, что Дональд Трамп освободит его в начале 2026 года.
Источники издания утверждают, что Комбс обсуждает эту перспективу с другими заключёнными и даже обещает помочь им после своего освобождения.
Напомним, что в начале октября суд Нью-Йорка признал рэпера виновным по обвинениям, связанным с перевозкой женщин с целью занятия проституцией, и приговорил его к 50 месяцам лишения свободы с одновременным штрафом в размере 500 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что рэпер Diddy переведен в тюрьму с низким уровнем безопасности.
