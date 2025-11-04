Сийярто: Украина не станет членом ЕС из-за позиции венгерского народа

— Венгерский народ ясно дал понять, что не хочет, чтобы Украина была членом Европейского союза, — цитирует заявление Сийярто ТАСС.
Министр подчеркнул, что решение о расширении ЕС требует единогласия всех государств-членов, и позиция Венгрии останется неизменной.
Сийярто также выразил опасения, что европейские лидеры стремятся привести к власти в Венгрии оппозиционную партию «Тиса», которая якобы готова поддержать ускоренное вступление Украины в ЕС и «подтолкнуть Европу к войне». По словам министра, венгерское правительство не допустит этого, так как «венгерский народ не хочет воевать».
4 ноября глава дипломатической службы объединения Кая Каллас заявила, что к 2030 году в состав Евросоюза (ЕС) могут войти новые страны, в том числе Албания, Молдавия, Украина и Черногория.
1 октября в СМИ появилась информация о том, что президент Франции Эммануэль Макрон может поддержать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в попытках помешать вступить Украине в ЕС.