Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сийярто: Украина не станет членом ЕС из-за позиции венгерского народа

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что нынешнее венгерское правительство не позволит Украине стать членом Европейского союза. Это заявление стало реакцией на новый доклад Еврокомиссии о расширении ЕС и намерение Брюсселя начать переговоры с Киевом о вступлении до конца 2025 года.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что нынешнее венгерское правительство не позволит Украине стать членом Европейского союза. Это заявление стало реакцией на новый доклад Еврокомиссии о расширении ЕС и намерение Брюсселя начать переговоры с Киевом о вступлении до конца 2025 года.

— Венгерский народ ясно дал понять, что не хочет, чтобы Украина была членом Европейского союза, — цитирует заявление Сийярто ТАСС.

Министр подчеркнул, что решение о расширении ЕС требует единогласия всех государств-членов, и позиция Венгрии останется неизменной.

Сийярто также выразил опасения, что европейские лидеры стремятся привести к власти в Венгрии оппозиционную партию «Тиса», которая якобы готова поддержать ускоренное вступление Украины в ЕС и «подтолкнуть Европу к войне». По словам министра, венгерское правительство не допустит этого, так как «венгерский народ не хочет воевать».

4 ноября глава дипломатической службы объединения Кая Каллас заявила, что к 2030 году в состав Евросоюза (ЕС) могут войти новые страны, в том числе Албания, Молдавия, Украина и Черногория.

1 октября в СМИ появилась информация о том, что президент Франции Эммануэль Макрон может поддержать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в попытках помешать вступить Украине в ЕС.

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше