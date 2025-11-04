Сийярто: Украина не станет членом ЕС из-за позиции венгерского народа

Сийярто также выразил опасения, что европейские лидеры стремятся привести к власти в Венгрии оппозиционную партию «Тиса», которая якобы готова поддержать ускоренное вступление Украины в ЕС и «подтолкнуть Европу к войне». По словам министра, венгерское правительство не допустит этого, так как «венгерский народ не хочет воевать».