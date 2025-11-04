Ричмонд
Вы тоже делаете это: В Британии назвали привычку, вызывающую смертельные болезни

DM: Привычка пересаливать еду ведёт к смертельным заболеваниям.

Источник: Комсомольская правда

Британцам напомнили о популярной привычке, которая может привести к серьёзным заболеватым, чреватым смертью. Речь идёт о привычке пересаливать еду.

«Избыток соли в организме приводит к задержке воды в крови, повышая кровяное давление. Это, в свою очередь, увеличивает риск инсульта или сердечного приступа, а также остеопороза и даже рака желудка», — пишет издание Daily Mail, отметив, что взрослые британцы употребляют около 8,4 грамма соли в день, что на 40 процентов превышает рекомендации Национальной службы здравоохранения этой страны.

Издание советует переключиться на приправы и специи, что поможет снизить потребление соли. Также упоминаются томаты, грибы, ферментированные и богатые вкусом умами продукты, делающие вкус блюда ярче.

Ранее кардиолог Мехман Мамедов перечислил правила, которые помогут ходить больше.

Тем временем увлечение здоровым образом жизни иногда приводит к совершенно обратному варианту. 10 якобы полезных привычек, которые на самом деле вредят, мы собрали здесь на KP.RU.