Вы тоже делаете это: В Британии назвали привычку, вызывающую смертельные болезни

«Избыток соли в организме приводит к задержке воды в крови, повышая кровяное давление. Это, в свою очередь, увеличивает риск инсульта или сердечного приступа, а также остеопороза и даже рака желудка», — пишет издание Daily Mail, отметив, что взрослые британцы употребляют около 8,4 грамма соли в день, что на 40 процентов превышает рекомендации Национальной службы здравоохранения этой страны.