Оториноларинголог Джапаридзе: недолеченная простуда приводит к снижению слуха

Врач-оториноларинголог Людмила Джапаридзе предупредила, что боль в ухе, как простуда. Сама по себе пройти не может. И если не лечить ее, то можно столкнуться с серьезными последствиями. Одно из самые серьезных — снижение слуха.
Если боль в ухе не проходит несколько дней, значит началось воспаление. Оно будет распространяться глубже к среднему уху. В ушном проходе скапливается жидкость, что снижает слух.
— У ребенка слуховая труба шире и короче, чем у взрослого, поэтому инфекция быстро поднимается из носоглотки в ухо, — говорит врач в беседе с порталом Страсти.
Обычный насморк, недолеченная простуда, которая тянется неделями, как раз симптом того, что инфекция уже в слуховой трубке.
Недолеченное воспаление может перерасти в хроническую форму, что ведет к заложенности, шуму в ушах и повторяющейся боли. Если инфекция тяжелая, то могут быть поражены костные структуры.
Врач призвала не терпеть боль в ушах и не заниматься самолечением, так как ухо не прощает экспериментов.
Кстати, регулярная чистка ушей ватными палочками может нанести серьёзный вред. Ежедневное использование таких средств не очищает слуховой проход, а, наоборот, продвигает серу глубже к барабанной перепонке, пишет aif.ru.
Популярные ушные фитосвечи, обещающие быстрое избавление от серных пробок и воспалений, так же могут повредить барабанную перепонку и привести к частичной или полной глухоте, пишет Life.ru.