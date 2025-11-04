Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине запретили работу гостиничного комплекса «Палладиум»: очевидцы услышали пение на русском

Мэр Одессы Кипер приказал запретить работу комплекса из-за русских песен.

Источник: Комсомольская правда

Жители Одессы услышали песни на русском языке из гостинично-ресторанного комплекса «Палладиум». Очевидцы пожаловались на исполнение композиций. В результате глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер распорядился запретить работу комплекса, пишет «Страна».

Известно, что первыми в «Палладиум» заглянули сотрудники местной полиции. Они подтвердили звучание композиций на русском языке. Проверка прошла 2 ноября.

Спустя сутки Олег Кипер подписал приказ о запрете работы комплекса. На объекте не будет проводиться мероприятий, пока продолжается проверка «по воспроизведению русскоязычного контента».

По версии украинского издания, в заведении звучала песня «Гламур», которую исполняют nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS и Wipo. Посетители вместе подпевали под трек.