На Украине запретили работу гостиничного комплекса «Палладиум»: очевидцы услышали пение на русском

Жители Одессы услышали песни на русском языке из гостинично-ресторанного комплекса «Палладиум». Очевидцы пожаловались на исполнение композиций. В результате глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер распорядился запретить работу комплекса, пишет «Страна».
Известно, что первыми в «Палладиум» заглянули сотрудники местной полиции. Они подтвердили звучание композиций на русском языке. Проверка прошла 2 ноября.
Спустя сутки Олег Кипер подписал приказ о запрете работы комплекса. На объекте не будет проводиться мероприятий, пока продолжается проверка «по воспроизведению русскоязычного контента».
По версии украинского издания, в заведении звучала песня «Гламур», которую исполняют nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS и Wipo. Посетители вместе подпевали под трек.