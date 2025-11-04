Синоптик Тишковец: к 12 ноября в Москве выпадет снег

По итогу ноябрь в Москве может стать самым теплым за последние десять лет. В Санкт-Петербурге окажется значительно теплее, чем за последние 5−10 лет. А вот в Магаданской области, на северо-востоке Якутии и Чукотке: там температура может быть ниже нормы, сообщает ОТР.