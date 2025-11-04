Синоптик Тишковец: к 12 ноября в Москве выпадет снег

В Москве в середине ноября может выпасть первый снег. Холодать начнет с понедельника, 10 ноября, а к среде, 12 ноября, ожидаются осадки.
В канун Дня народного единства ночь выдалась рекордно теплой для данного времени года. Минимальная температура составила +8,2. Показатели превышают нормы ноября на целых 10 градусов, что является аномальным показателем.
Затем холодный атмосферный фронт принес с собой дожди, температура воздуха будет колебаться в границах +8… +11 градусов, но первая неделя ноября все-таки останется теплой. В отдельные дни столбики термометров будут подниматься до +10 градусов.
Так что у автомобилистов осталась неделя в запасе, чтобы сменить резину на зимнюю. А вот с 10 ноября начнется похолодание. В сумерках будет около ноля. Первые морозы москвичи ощутят 11 ноября.
— С 13 ноября московская земля станет постепенно белеть, начнется формирование снежного покрова, который к последующим выходным — к 15−16 ноября — уже может составить три-пять сантиметров. По ночам в столице ожидаются морозы до −1… −6, днем будет около нуля. То есть к середине ноября в Москве наступит метеорологическая зима, — сказал 360.ru метеоролог и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В финале осени снова вернется волна тепла.
По итогу ноябрь в Москве может стать самым теплым за последние десять лет. В Санкт-Петербурге окажется значительно теплее, чем за последние 5−10 лет. А вот в Магаданской области, на северо-востоке Якутии и Чукотке: там температура может быть ниже нормы, сообщает ОТР.
Вероятность аномально холодной зимы не превышает 14%. На сезон 2025−2026 года синоптики, наоборот, дают прогнозы теплее климатической нормы на 1−4 °C в большинстве регионов России, пишет Life.ru.
Ранее россиянам назвали самые выгодные сроки для покупки билетов на новогодний праздники. По России выгоднее всего покупать билеты за 3−4 месяца до вылета. Из России в Казахстан и Узбекистан — примерно за месяц, а в Грузию и Армению — за 2−3 месяца до поездки, сообщает Lenta.ru.