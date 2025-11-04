МВД назвало привычки, защищающие от мошенников

Специалисты Министерства внутренних дел Российской Федерации разработали для граждан ряд ключевых рекомендаций, призванных защитить их от схем, используемых телефонными мошенниками. Три основных правила были опубликованы в официальном Telegram-канале Управления «Б» ГУБК МВД России.
Первое и важнейшее правило — никогда не действовать немедленно под внешним давлением. Любая просьба или требование выполнить что-либо «срочно» или «прямо сейчас» должны восприниматься как стоп-сигнал. Даже короткая пауза продолжительностью в десять секунд позволяет более трезво оценить обстановку и принять верное решение.
Второй совет заключается в создании так называемого «канала доверия». Гражданам рекомендуется определить для себя единственный безопасный способ подтверждения критически важных операций — например, исключительно личный звонок по заранее известному и проверенному номеру телефона. Все остальные каналы связи, включая сообщения в мессенджерах или звонки с незнакомых номеров, должны автоматически вызывать подозрение.
Третье правило предлагает обращать внимание на три основных «тревожных маркера» в общении: навязывание срочности, игра на эмоциях (страх, жадность) и запрос персональных данных. Если в разговоре или сообщении присутствуют как минимум два из этих признаков, с высокой долей вероятности можно утверждать, что гражданин имеет дело с мошенником.
