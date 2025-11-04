Пожарные ХМАО провели уроки мужества для жителей Нефтеюганска

Помимо этого, на мероприятии почтили память экс-министра МЧС Евгения Зиничева. Он руководил МЧС России с 2018 года, проведя масштабную реформу ведомства. 8 сентября 2021 года Зиничев трагически погиб. На следующий день, 9 сентября 2021 года, президент Путин посмертно присвоил ему звание Героя Российской Федерации за героизм и мужество при исполнении служебного долга.