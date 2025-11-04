Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер Юрий Николаев — «утренняя звезда» отечественного телевидения: соболезнования коллег, друзей и артистов

Коллеги, друзья и артисты прощаются с легендарным телеведущим Юрием Николаевым, чьи программы стали символом добра и целой эпохи отечественного телевидения. Подробнее — в материале URA.RU.

Юрий Николаев скончался 4 ноября 2025 года.

Коллеги, друзья и артисты прощаются с легендарным телеведущим Юрием Николаевым, чьи программы стали символом добра и целой эпохи отечественного телевидения. Подробнее — в материале URA.RU.

Сергей Лазарев: «Он был крестным отцом “Непосед”».

Певец Сергей Лазарев шокирован известием о кончине Николаева. «Мы только пару недель назад снимали передачу про его 50-летний юбилей на телевидении… С Юрием Александровичем связано мое детство, “Утренняя звезда”. Он — крестный папа “Непосед”», — написал артист в своих соцсетях.

Григорий Лепс: «Ушла эпоха».

Музыкант Григорий Лепс назвал Николаева близким товарищем. «Ушел потрясающий человек с большим, щедрым сердцем и широкой, открытой душой. Ушла эпоха», — говорится в официальном telegram-канале певца.

Николай Цискаридзе: «Он зажег так много звезд».

Ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе с горечью отреагировал на кончину Николаева. «Совсем недавно мы в эфире. Сегодня вечером вместе отмечали профессиональный юбилей. Человек, который зажег так много звезд… Светлая память», — написано в telegram-канале Цискаридзе.

Коллеги о светлом наследии.

Коллеги и друзья телеведущего Юрия Николаева выразили соболезнования в связи с его уходом. Телеведущая Татьяна Веденеева вспомнила, что Николаев был не только ярким профессионалом, но и человеком, с которым всегда было легко работать.

«Мы с ним работали еще во времена “Утренней почты”. Он действительно был очень комфортным в общении с человеком, профессиональным и хорошим коллегой, с которым хотелось работать», — сказала она. Слова Веденеевой цитируют «Известия».

Поэт-песенник Александр Шаганов отметил, что Николаев был «символом отечественного телевидения и эстрады».

«Это был самый любимый телеведущий, самый добрый человек. От его улыбки и голоса исходило то, что называется свет», — поделился Шаганов.

Сергей Лавров: «Его передачи сохраняли дух добра».

Министр иностранных дел Сергей Лавров в недавнем интервью для программы «Сегодня вечером. Юрий Николаев. 50 лет в эфире» рассказал о личном знакомстве с мэтром советского и российского ТВ. Передача вышла за несколько дней до смерти телеведущего.

«То, что вел Юрий Александрович — это добрые, откровенные передачи. Они помогали сохранять в нашей стране тот дух добра, который должен присутствовать в любой политической ситуации», — сказал Лавров.

В МИД также выразили соболезнования.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила глубочайшие соболезнования родным и близким легендарного телеведущего. Об этом она написала в своем telegram-канале.

Юрий Николаев скончался на 77-м году жизни. Он оставил после себя наследие программ «Утренняя почта», «Голубой огонек» и других проектов, которые полюбила вся страна. Подробнее о жизни и творчестве телеведущего можно прочитать в материале URA.RU.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше