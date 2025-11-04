Зафиксирована солнечная вспышка максимального класса мощности

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солнечная вспышка максимального класса мощности — X1.8 — зафиксирована вечером, ее начало отмечено в 20.15 мск, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
«Происходит солнечная вспышка уровня X1.8, она началась в 20.15 мск», — отметили в лаборатории.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: А, В, С, М и Х.
Минимальный класс А0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.
Зафиксированная на Солнце вспышка класса X1.8 стала первым событием такой мощности почти за пять месяцев — ранее, 19 июня 2025 года, была зарегистрирована вспышка уровня X1.9.
Источник вспышки на данный момент установлен. Это активная область 4274 — та самая, которая около двух недель назад, находясь на обратной стороне Солнца, обстреливала облаками плазмы межзвездный объект 3I/ATLAS.
Вспышка длилась около 36 минут — с 20.15 до 20.51 мск, ее пик пришелся на 20.34. По поступающим изображениям и данным наблюдений, она сопровождалась быстрым выбросом плазмы в межпланетное пространство. Предварительные измерения показывают, что наиболее плотное ядро выброса ушло под углом примерно 55 градусов от направления на Землю. Прямых ударов по планете не ожидается, а возможные касательные эффекты, по оценкам, не вызовут геомагнитных бурь выше уровня 3 по пятибалльной шкале.
Специалисты отмечают, что вспышка подтверждает: активные области на Солнце сейчас работают в режиме накопления энергии для крупных событий. Ей предшествовала необычно долгая — около 15 часов — пауза в активности, в течение которой в области 4274 накапливалась энергия.
По прогнозам, вероятность новых мощных выбросов будет расти в ближайшие дни. Активные центры, расположенные на левом краю солнечного диска, из-за вращения Солнца ежедневно смещаются в сторону Земли на 13−15 градусов и через четверо суток выйдут на прямую линию Солнце — Земля, получив возможность для фронтальных ударов. Сохраняется надежда, что накопленная энергия к этому моменту будет исчерпана, однако полностью исключить повторение событий класса X пока нельзя. −0-