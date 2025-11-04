Зафиксирована солнечная вспышка максимального класса мощности

Вспышка длилась около 36 минут — с 20.15 до 20.51 мск, ее пик пришелся на 20.34. По поступающим изображениям и данным наблюдений, она сопровождалась быстрым выбросом плазмы в межпланетное пространство. Предварительные измерения показывают, что наиболее плотное ядро выброса ушло под углом примерно 55 градусов от направления на Землю. Прямых ударов по планете не ожидается, а возможные касательные эффекты, по оценкам, не вызовут геомагнитных бурь выше уровня 3 по пятибалльной шкале.