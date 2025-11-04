Депутат Бессараб: новые праздники важны, но они не будут выходными дням

— И тем более ценно, что наш лидер говорит о важности многоязычия, многоконфессиональности нашей страны. Важности каждого малого народа, его идентичности, сохранения его традиций, его культуры и его языка, потому что без языка человек теряется, — отметила депутат в беседе с RT.