Депутат Бессараб: новые праздники важны, но они не будут выходными дням

Депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила, появятся ли в России два новых выходных дня.
4 ноября Владимир Путин подписал указ о введении новых праздников — День коренных малочисленных народов Российской Федерации будут отмечать 30 апреля, а День языков народов — 8 сентября.
— Не думаю, что это будут выходные дни. Это будут дни чествования, — отметила депутат в беседе с aif.ru.
По словам депутата, эти даты сейчас как никогда актуальны, так как нужно поддерживать и уважать культуру, традиции друг друга.
— И тем более ценно, что наш лидер говорит о важности многоязычия, многоконфессиональности нашей страны. Важности каждого малого народа, его идентичности, сохранения его традиций, его культуры и его языка, потому что без языка человек теряется, — отметила депутат в беседе с RT.
Кстати, перед новым годом будет самая короткая рабочая неделя. 31 декабря будет нерабочим днем, а вот 29 и 30 декабря — рабочие. Новый, 2026 год наступит в четверг, 1 января, сообщает Москва 24.
Ранее, депутат Госдумы Владимир Плякин предложил сократить новогодние каникулы и увеличить майские праздники. Он считает, что зимний отдых часто превращается в «марафон оливье», тогда как весенние каникулы способствуют активному отдыху на природе и укреплению здоровья, пишет Царьград.