Зеленский отверг идею «испытательного срока» для Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что членство страны в Европейском союзе должно быть полным и не может быть ограничено рамками или процедурами, такими как «испытательный срок».
Он подчеркнул, что Украина стремится к равноправному членству в ЕС.
— Если мы говорим о членстве в ЕС, то оно должно быть полностью исполнено. Мне кажется очень важным, чтобы у нас за одним столом были равные страны, — заявил украинский лидер.
Зеленский выразил уверенность, что невозможно быть «полуактивным» членом ЕС, передает Lenta.ru.
4 ноября глава дипломатической службы объединения Кая Каллас заявила, что к 2030 году в состав Евросоюза (ЕС) могут войти новые страны, в том числе Албания, Молдавия, Украина и Черногория.
В этот же день глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что нынешнее венгерское правительство не позволит Украине стать членом Европейского союза. Это заявление стало реакцией на новый доклад Еврокомиссии о расширении ЕС и намерение Брюсселя начать переговоры с Киевом о вступлении до конца 2025 года.
1 октября в СМИ появилась информация о том, что президент Франции Эммануэль Макрон может поддержать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в попытках помешать вступить Украине в ЕС.