Назван средний размер пенсии в России

В России в октябре 2025 года поднялся средний размер пенсии. Он составил чуть более 23,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России, цитирует РИА Новости.
Так, средний размер пенсии достиг 23 529,78 рубля. Это почти на 400 рублей больше, чем в начале 2025 года.
Известно, что работающие пенсионеры в среднем ежемесячно получают по 21 373,05 рубля. Что касается неработающих пожилых граждан, им назначают в среднем по 24 005,94 рубля.
Опубликовали также рейтинг регионов, где средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей. Количество субъектов, подходящих под этот параметр, увеличилось. Лидером остается Чукотский автономный округ со средней зарплатой в 193 тысячи рублей. Второе место занимает Ямало-Ненецкий автономный округ.