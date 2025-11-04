Бельгия закрыла небо из-за БПЛА, самолёты перенаправляют в ФРГ и Нидерланды

Бельгия закрыла воздушное пространство, аэропорт Брюсселя не принимает и не отправляет самолёты. Это связано с обнаружением беспилотных летательных аппаратов в районе аэропортов, информирует сайт телеканала RTBF. Также сообщается о закрытии аэропорта Льежа.
«Все бельгийское воздушное пространство закрыто», — цитирует телеканал сообщение пресс-службы льежского аэропорта. Там также сообщили, что рейсы перенаправляются в Германию и Нидерланды.
Позже международный аэропорт Брюсселя распространил заявление, в котором подтвердил временную приостановку работы.
«В настоящее время рейсы из аэропорта Брюсселя и на прибытие не выполняются в связи с обнаружением дронов в районе аэропорта. Мы сообщим, как только появится дополнительная информация», — сказано в релизе.
Напомним, в октябре аэропорт Мюнхена два дня подряд закрывали из-за полетов дронов.
Ранее неизвестные беспилотники привели к сбоям в аэропортах Норвегии и Дании.