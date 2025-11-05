Фармацевт одной из аптек Минска подделывала рецепты на лекарства

Как пояснила сама фармацевт, бланки рецептов, которые ей предоставлялись покупателями, были выписаны чернилами светлого цвета и после ксерокопирования на полученных копиях чернила становились не видны, чем она и воспользовалась. Самостоятельно изменяла и дописывала фамилии несуществующих пациентов, даты рождения, лекарственные препараты и их количество.