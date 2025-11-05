4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фармацевт одной из аптек Минска подделывала рецепты на лекарства, сообщили БЕЛТА в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Минску.
«Для проведения судебной почерковедческой экспертизы поступили рецепты на приобретение лекарственных средств с содержащимися записями и подписями, которые вызвали сомнения у правоохранителей. Фармацевт 1964 года рождения, работая в одной из аптек Минска, на протяжении трех месяцев вносила заведомо ложные сведения в реализованные бланки с целью получения лекарственных средств», — пояснили в управлении.
По результатам экспертизы при сравнительном исследовании способами визуального сопоставления с предоставленными образцами почерка, а также с использованием микроскопа, установлены совпадающие признаки, подтверждающие факт выполнения записей и подписей фигуранткой.
Как пояснила сама фармацевт, бланки рецептов, которые ей предоставлялись покупателями, были выписаны чернилами светлого цвета и после ксерокопирования на полученных копиях чернила становились не видны, чем она и воспользовалась. Самостоятельно изменяла и дописывала фамилии несуществующих пациентов, даты рождения, лекарственные препараты и их количество.
По данному факту возбуждено уголовное дело. -0-