Что можно и нельзя делать в Яков день 5 ноября, когда узнают о наступлении зимы

Православная церковь 5 ноября вспоминает святого Иакова. В народе отмечают Яков день. Так, 5 ноября принято узнавать о наступлении зимы.
Что нельзя делать 5 ноября.
Не следует пить воду натощак. Считается, что подобное может обернуться безрадостной жизнью. Запрещено давать взаймы, так как долг не вернется. Кроме того, для мужчин плохая примета — это не отдать долги к указанной дате. Подобное могло обернуться тем, что мужчина мог остаться холостым на протяжении следующего года.
Что можно делать 5 ноября.
По традиции, в названный день рассыпали крошки на поле от пирога. Его пекли в день Казанской иконы Божьей Матери, отмечавшийся 4 ноября. Предки верили, что благодаря этому будет хороший урожай.
Согласно приметам, снег указывал на наступление зимы 22 ноября. В том случае, если много снега выпало к 5 ноября, то ждали теплую зиму.
