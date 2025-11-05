Из грязи — к связи: журналист «Известий» прошел испытания «Победителей»

Бревно весом 300 кг, гигантская стальная катушка, огневой рубеж, бассейн с грязью при температуре +1 — это лишь малая часть препятствий, которые прошли участники нового масштабного суперэкстремального проекта РЕН ТВ «Победители». После жесткого отбора к полосе допустили 140 человек со всей России. Врачи, пожарные, сотрудники МЧС, военные — все они обычные люди, которых объединяет одно: в их жизни каждый день есть место подвигу. Конкурсантам предстояло проверить не только собственную физическую подготовку, но и умение работать в команде: в одиночку с испытаниями не справиться. Корреспондент «Известий» решил лично проверить, насколько невыполнима эта миссия.