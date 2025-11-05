Из грязи — к связи: журналист «Известий» прошел испытания «Победителей»

Бревно весом 300 кг, гигантская стальная катушка, огневой рубеж, бассейн с грязью при температуре +1 — это лишь малая часть препятствий, которые прошли участники нового масштабного суперэкстремального проекта РЕН ТВ «Победители». После жесткого отбора к полосе допустили 140 человек со всей России. Врачи, пожарные, сотрудники МЧС, военные — все они обычные люди, которых объединяет одно: в их жизни каждый день есть место подвигу. Конкурсантам предстояло проверить не только собственную физическую подготовку, но и умение работать в команде: в одиночку с испытаниями не справиться. Корреспондент «Известий» решил лично проверить, насколько невыполнима эта миссия.
Брутальность на грани возможного.
Подавляющее большинство спортивных телепрограмм снимают в павильоне — там и условия для участников уравниваются, и погода не мешает. Создатели проекта РЕН ТВ «Победители» решили, что экстрим должен быть не понарошку. Поэтому в подмосковном парке «Патриот», по соседству с танками, вертолетами и партизанской деревней, построили несколько сложнейших, разработанных для спецподразделений, полос препятствий.
— У нас стояла задача сделать максимально брутальный проект. Все испытания тестировались группой профессиональных каскадеров. Они говорили, какие этапы требуют большей безопасности: где надо повесить сетку, где скруглить углы. Какие-то препятствия оказались слишком сложными, когда их опробовали на натуре, какие-то, наоборот, пришлось усовершенствовать. Где-то канавы шире делать, где-то ямы глубже рыть, — рассказал «Известиям» художник-постановщик проекта Андрей Андреев.
Одну из полос группа журналистов и блогеров испытала на себе. Ее можно пройти только командой. В каждой — по четыре человека, один из них наставник. На старте журналистам, в отличие от участников проекта, выдали защитные костюмы и бахилы — обязательную экипировку, ведь уже через минуту любая обувь утонет в грязи. А ее на полосе было в избытке. И — погнали!
Силовой баскетбол и железные катушки.
Полоса препятствий состоит из десяти частей, каждая требует предельного физического и морального напряжения. Первое испытание — трехметровая стальная катушка. Ее необходимо как можно быстрее перекатить вперед на несколько метров. Только весит она не одну сотню килограммов, а под ногами — скользкая грязь. Этот этап проходят двое участников, пока вторая половина команды ждет их у стены. Здесь нужны высокий рост и недюжинная сила.
В нашей команде было два крепких и высоких участника, что компенсировало отсутствие у меня роста и необходимой физической мощи. Однако мы смогли докатить катушку только до середины — прошел дождь, почву развезло. Всё как в жизни: одни толкают катушку по сухому участку, другие могут сесть в трясину сразу после стартового свистка.
Затем участникам необходимо залезть на снаряд и оттуда перебраться на первую стену. Там лежат большие мячи — по четыре на каждую команду. Задача — попасть в квадратную корзину, находящуюся в нескольких метрах от стены. Своего рода баскетбол, только каждый мяч весит 10 кг, а сил после катушки уже почти не осталось. И снова требуются мощь и точность.
Команда быстро назначает «снайперов». Каждая ошибка может стоить победных секунд. Первый мяч летит «в молоко» — промах. Нужно рассчитать силу толчка и траекторию падения. Можно умышленно бросать в землю, чтобы мяч отскочил, но кругом грязь: если он полетит в другую сторону, команда лишится преимущества. Лучше целиться прямо в корзину и по возможности сохранить плечевой сустав в целости. Чем больше мячей окажется в корзине, тем меньше мишеней придется отстреливать на огневом рубеже.
В обычной жизни я жму лежа штангу весом 58 кг, что при моем весе в 52 кг приравнивается к нормативу мастера спорта, но этой силы мне не хватило, чтобы выполнить задание.
Лесоповал под огневой рубеж.
Бежим к следующему этапу — гигантскому бревну. А его обхватить не каждый взрослый мужчина сможет. «Что с ним надо делать?» — пульсирует в голове.
— Поднять и перевалить на стену! Быстрее! — звучит армейский голос инструктора.
И снова задачка для сильных и высоких. В сухом виде бревно весит 250 кг, но оно накопило осеннюю влагу, и поднимать приходится все 300. Самый сильный из нас занимает центральную позицию, остальные — по обе стороны от ствола. Первый рывок — безуспешно: дерево слишком тяжелое и гладкое. Я чувствую, как пальцы соскальзывают, а ногти гнутся в тщетной попытке удержать снаряд.
— Еще раз! Перегруппировались! Девочки идут вперед, мужики берут основной вес. Действуем по команде, не тратим силы! — командует наш капитан.
Есть! Бревно поддается и медленно отрывается от тумбы. Мелкими перебежками мы доходим до середины ствола. Предплечья забиваются от напряжения, ладони скользят по поверхности. Нужно перебросить его на стену. Но как толкнуть 300 кг?
— По моей команде! На счет три! Раз, два… Давай! С оглушительным грохотом дерево падает на стену. Теперь по нему надо ползти. Костюмы мокрые, руки трясутся от перенапряжения, впереди — пять скользких метров по бревну, а под ним — глубокая канава.
Пока я старалась не слететь со снаряда, сокомандники толкали меня вверх. Упор ногами, упор руками — мышцы напряжены до предела. Надо ползти выше и выше, пока замерзшие пальцы не коснутся края бревна. Теперь бы вытянуть тело и не свалиться с четырехметровой высоты.
У участников нет страховочных тросов. Конечно, от серьезных травм их защищают маты и сетки, но растяжения, вывихи и ушибы получить — легче легкого.
После такого марш-броска самые свежие из конкурсантов становятся на огневой рубеж. И здесь-то им пригодятся заброшенные в корзину мячи: чем больше удачных попыток, тем меньше мишеней надо поразить. Стреляем из страйкбольного автомата. А рядом грохочут другие выстрелы, взлетают дроны.
— Что это? — спрашиваю я, силясь перекричать новый залп.
— Это для атмосферы, — отвечает инструктор, расплываясь в щербатой улыбке.
Вспоминаю, что художник-постановщик проекта Андрей Андреев предупреждал меня о пиротехнике. Это должно добавить зрелищности на экране и сбить с толку участников.
Отдышавшись, мы бежим к следующему препятствию — это снова стена. Но залезть на нее самостоятельно не получится. Девочек перебрасывают первыми — мужчины сплетают руки в импровизированный трамплин. Я ставлю грубый армейский ботинок на тыльную сторону чьей-то руки и по команде взлетаю, цепляюсь за край стены. Перевалив вторую ногу, помогаю залезть остальным.
Грязевой бассейн в осеннюю стужу.
Каждое испытание доказывает одно: тело должно быть физически подготовленным, универсальным, выносливым и способным моментально реагировать на новые испытания.
Впереди последнее препятствие — грязевой бассейн, поверх которого натянута канатная сетка. Она где-то слегка касается воды, а местами погружена в нее. Лезть сверху нельзя — только под ней.
Температура — плюс один градус. Чтобы добраться до самой сетки, несколько метров приходится идти по воде. Первый шаг — и ледяная жидкость мгновенно заполняет ботинки. Обувь вязнет в глиняном грунте, подошва скользит. Падаю. Чтобы не оказаться с головой в грязи, приходится цепляться за канаты сетки. В уставших, обессиленных руках они кажутся стальными прутьями. Вариант один — забыть про холод и скользить по грязи.
Финальный рубеж — полутораметровый деревянный барьер, отделяющий участников от финишной прямой. Но под ним нельзя проползти — только перелезть. А для этого вымотанное и вымокшее тело, ставшее еще тяжелее, снова приходится поднять и перебросить.
Эта полоса — лучшая иллюстрация того, что командой можно свернуть горы, а в одиночку не пройдешь и пяти метров, сколь бы универсальным и подготовленным ни был.
— Все участники без исключения — полицейские, фельдшеры, врачи, пожарные, сотрудники МЧС, телохранители — герои в обычной жизни. Здесь их тестируют в жесточайших условиях, а после съемок они возвращаются на работу и там каждый день спасают наши жизни: тушат пожары, оперируют, достают детей из ущелий. Это их будни. И там они уже победители, — признался «Известиям» ведущий проекта, ветеран спецназа Сергей Бадюк.
Я теперь тоже победитель. Мы — победители. Хотя наша полоса была не самой сложной, это для участников шоу просто разминка. А как они будут проходить крутые маршруты, можно будет увидеть собственными глазами в эфире РЕН ТВ.