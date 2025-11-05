Культурный ход: фестиваль «Народы России и СНГ» стал элементом мягкой силы РФ

— Культура и в частности кинематограф — это важная составляющая взаимодействия как между нашими регионами, так и с нашими братскими союзными республиками Содружества независимых государств. Кино и объединяет, и вдохновляет — это очень важное искусство. Но оно может и разъединять. В некоторых западных фильмах, например, четко прописывается ведущая роль США и союзников в победе в Великой Отечественной войне. Все знают, что это не так. Но молодое поколение, которое смотрит эти фильмы и, к сожалению, меньше читает книги, верит. Поэтому одна из целей нашей встречи — нахождение путей и точек соприкосновения, которые помогут донести историческую правду, — сказал во время выступления заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Алексей Шевцов.