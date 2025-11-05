Культурный ход: фестиваль «Народы России и СНГ» стал элементом мягкой силы РФ

Увидеть Рейхстаг и Брестскую крепость, понырять в Охотском море и окунуться в фольклор братских народов — всё это возможно на первом фестивале «Народы России и СНГ», который проходит в эти дни в Москве. Мастер-классы, лекции и выставки развернулись на трех столичных площадках, а итоги масштабного события подведут 5 ноября на встрече секретарей Советов безопасности государств — участников содружества. Такие мероприятия — элемент мягкой силы, что особенно важно на фоне растущей фрагментации и мира, и постсоветского пространства, отмечают эксперты. Как проходит фестиваль и что объединяет историю стран СНГ — в материале «Известий».
Что интересного на фестивале «Народы России и СНГ».
В эти дни в Москве проходит масштабный международный фестиваль. С 31 октября по 5 ноября жители и гости столицы знакомятся с многообразием и богатством культур и традиций нашей страны, а также государств СНГ. Символично, что фестиваль, первый в своем роде, проходит в том числе и в День народного единства — праздника, который олицетворяет сплоченность российского общества и преемственность поколений.
Фестиваль «Народы России и СНГ» открылся приветствием Владимира Путина. В нем президент РФ отметил, что на протяжении веков в нашей стране берегли и приумножали бесценные традиции добрососедства, дружбы и доверия, стремились к взаимообогащению и развитию самобытных национальных культур.
«Уверен, что фестиваль будет способствовать продвижению межкультурного и межнационального диалога и сотрудничества на пространстве содружества, в целом расширению плодотворных разноплановых контактов», — сказал он.
Речь главы государства зачитал секретарь Совета Безопасности, под эгидой которого в координации с Администрацией президента и МИД России и организован фестиваль. Но причем же здесь культура? «Ответ простой, — объяснил Сергей Шойгу. — Если мы посмотрим на Стратегию национальной безопасности Российской Федерации, то увидим, что в ней нет такого стратегического приоритета, который не имел бы отношения к мероприятиям в рамках фестиваля».
Для того чтобы окунуться в историю и современность одновременно, организаторы, среди которых в том числе Минкульт, Россотрудничество, «Москино», российское общество «Знание», Русское географическое общество (РГО), подготовили целый ряд культурно-просветительских мероприятий. Всё действо развернулось на трех столичных площадках.
Начался фестиваль с пленарного заседания «Народы России и СНГ: оберегая ценности, стремиться в будущее». В Центре международной торговли высокопоставленные участники, включая представителей РФ, Белоруссии и Киргизии, в доверительной атмосфере обсудили, как вести национальную политику на фоне множества современных вызовов и угроз и развивать межнациональное сотрудничество.
Однако одних разговоров мало. Поэтому фестиваль предложил массу интерактива, включая лекции, выставки и мастер-классы, для полного погружения в российское и межнациональное культурное пространство государств СНГ. Например, со 2 по 4 ноября в национальном центре «Россия» для гостей подготовили выставку победителей Всероссийского фотоконкурса «Знание. Россия — Народы России», выставки РГО «Самая красивая страна» и «Народы России», интерактивную экспозицию «Путешествие по России», а также VR-кинотеатр РГО. Там можно полетать над гнездовьями кайр на Кольском полуострове, понаблюдать за облаками на горе Ай‑Петри в Крыму, понырять с кольчатой нерпой в Охотском море и даже услышать, как поют серые киты.
Одно из любопытных событий — «Большой этнографический диктант» в виде теста из 30 вопросов. В Год защитника Отечества и впервые в истории мероприятия вопросы готовили и участники СВО. Мероприятия под эгидой «диктанта» проводятся с 1 по 8 ноября на всех континентах, включая Антарктиду. Для любителей этнографии запустили и лекторий Русского географического общества «Многообразие культур и народов России и СНГ». Так можно ближе познакомиться с фольклором, традиционным укладом жизни и культурными особенностями коренных народов.
Визитной карточкой культурной программы фестиваля стала Всероссийская акция «Современная музыкальная карта России», прошедшая 4 ноября. В День народного единства прозвучали лучшие сочинения, представляющие каждый федеральный округ и города федерального значения и отражающие дух, символизм и историю регионов.
Несколько мероприятий посвящено «мягкой силе». В частности, медиа сегодня — это мощный инструмент продвижения культурного кода.
— Проведение подобных фестивалей крайне важно. Они служат элементом мягкой силы, укрепляют гуманитарные связи на постсоветском пространстве и в целом создают позитивный фон, в том числе для политического взаимодействия в рамках СНГ. Это особенно актуально на фоне растущей фрагментации и мира, и постсоветского пространства, в частности, — говорит «Известиям» политолог, кандидат политических наук, заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Александр Королев.
В последние годы роль мягкой силы будто бы снижается, в том числе поэтому надо проводить аналогичные мероприятия, отметил в разговоре с «Известиями» исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований им. А. А. Громыко Николай Межевич.
Кино как современная мягкая сила.
Пожалуй, ярче всего культура фиксируется в кинематографе, особенного для молодого поколения. Для обсуждения сотрудничества в этом направлении на фестивале организовали форум с участием кинематографистов, режиссеров, сценаристов из России и СНГ.
Вообще, Международный фестиваль «Народы России и СНГ» стал площадкой для диалога о международном сотрудничестве и в сфере производства кино, где столица РФ наглядно продемонстрировала одно из своих достоинств в этой области — Кинопарк «Москино».
Гости из стран содружества увидели уникальные объекты: точную копию Рейхстага 1945 года, созданную для фильма Игоря Угольникова «Знамя Победы», масштабную декорацию Брестской крепости, где снимали недавно вышедшую на экраны картину «В списках не значился», целый городок со своими ратушей, театром и лавками, который построили специально для «Буратино» режиссера Игоря Волошина, а следом — величественный Арканар, возведенный для будущей экранизации повести Стругацких «Трудно быть богом».
Это лишь часть инфраструктуры, которая уже включает десятки натурных площадок. В планах — открытие водного павильона, что избавит кинематографистов от необходимости искать подобные объекты в Европе. Руководитель Департамента культуры города Алексей Фурсин, выступая на пленарной сессии кинофорума, подчеркнул, что Москва с точки кинопроизводства сегодня очень привлекательна.
— Во-первых, развивается киноинфраструктура. Во-вторых, есть достаточно сильный кадровый состав, который может помогать формировать здесь полную киногруппу. При этом стоимость одного съемочного дня сверхконкурентна по сравнению с любой киностолицей, — сказал Алексей Фурсин.
Итогом форума стало подписание соглашений о сотрудничестве и анонс исторического сериала «Искра» о героях Великой Отечественной войны разных национальностей. Проект будет реализован совместно с киностудиями стран СНГ, что подтверждает роль кинематографа как эффективного инструмента мягкой силы и укрепления общего культурного пространства.
— Культура и в частности кинематограф — это важная составляющая взаимодействия как между нашими регионами, так и с нашими братскими союзными республиками Содружества независимых государств. Кино и объединяет, и вдохновляет — это очень важное искусство. Но оно может и разъединять. В некоторых западных фильмах, например, четко прописывается ведущая роль США и союзников в победе в Великой Отечественной войне. Все знают, что это не так. Но молодое поколение, которое смотрит эти фильмы и, к сожалению, меньше читает книги, верит. Поэтому одна из целей нашей встречи — нахождение путей и точек соприкосновения, которые помогут донести историческую правду, — сказал во время выступления заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Алексей Шевцов.
Именно на встрече секретарей Советов безопасности государств — участников СНГ, которая состоится 5 ноября, и подведут итоги фестиваля. Уже много лет этот формат позволяет совместно вырабатывать меры, направленные на защиту наших стран от внешних и внутренних угроз, а также эффективно решать другие актуальные вопросы, подчеркнул Владимир Путин.