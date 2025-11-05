Народный календарь. Почему 8 ноября нужно оставлять стакан воды на ночь

В старину считалось, что если девушка не вышла замуж до этой даты, то она еще долгое время не сможет сыграть свадьбу. В этот день нужно помянуть усопших родственников. Обычно это делали за обеденным столом. Также важно было оставлять на ночь стакан воды и чистое полотенце. Это делалось для того, чтобы души родственников могли напиться и умыться. Также в этот день нельзя ругаться, заниматься ремонтными и строительными работами и рубить дрова.