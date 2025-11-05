Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народный календарь. Почему 8 ноября нужно оставлять стакан воды на ночь

8 ноября в православном календаре — день памяти христианского святого и великомученика Димитрия Солунского. Он также известен как Димитрий Мироточец. Ему молятся о помощи в бою, о мужестве и стойкости.

8 ноября в православном календаре — день памяти христианского святого и великомученика Димитрия Солунского. Он также известен как Димитрий Мироточец. Ему молятся о помощи в бою, о мужестве и стойкости.

В старину считалось, что если девушка не вышла замуж до этой даты, то она еще долгое время не сможет сыграть свадьбу. В этот день нужно помянуть усопших родственников. Обычно это делали за обеденным столом. Также важно было оставлять на ночь стакан воды и чистое полотенце. Это делалось для того, чтобы души родственников могли напиться и умыться. Также в этот день нельзя ругаться, заниматься ремонтными и строительными работами и рубить дрова.

Приметы погоды:

Если в этот день тепло, то зима будет теплой и сырой.

Если выпал снег, то он пойдет и на Пасху.

Если за окном лежит снег или день морозный, то весна будет поздней.

Если на реках не образовался лед, то до конца ноября не будет морозов.

Именины отмечают: Марк, Дмитрий, Афанасий, Василий, Антон.