Народный календарь. Почему 8 ноября нужно оставлять стакан воды на ночь

8 ноября в православном календаре — день памяти христианского святого и великомученика Димитрия Солунского. Он также известен как Димитрий Мироточец. Ему молятся о помощи в бою, о мужестве и стойкости.
В старину считалось, что если девушка не вышла замуж до этой даты, то она еще долгое время не сможет сыграть свадьбу. В этот день нужно помянуть усопших родственников. Обычно это делали за обеденным столом. Также важно было оставлять на ночь стакан воды и чистое полотенце. Это делалось для того, чтобы души родственников могли напиться и умыться. Также в этот день нельзя ругаться, заниматься ремонтными и строительными работами и рубить дрова.
Приметы погоды:
Если в этот день тепло, то зима будет теплой и сырой.
Если выпал снег, то он пойдет и на Пасху.
Если за окном лежит снег или день морозный, то весна будет поздней.
Если на реках не образовался лед, то до конца ноября не будет морозов.
Именины отмечают: Марк, Дмитрий, Афанасий, Василий, Антон.