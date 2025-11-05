День варенья и День желудей: какие праздники отмечают в России и мире 5 ноября

5 ноября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День варенья, День желудей и день рождения Останкинской башни.
День варенья.
В День варенья принято пробовать этот десерт и дарить его другим людям. Это лакомство считается исконно русским, а также является хорошим способом сохранить ягоды и фрукты. Кроме того, варенье богато разными витаминами, которых очень не хватает организму в холодное время года.
День желудей.
Также 5 ноября отмечается День желудей. Так называют семена дуба, которые летом имеют зеленый цвет, а осенью — желтеют, темнеют и опадают. Интересно, что в Англии они считаются символом удачи, а изначально их использовали в различных лесных ритуалах, а позднее они стали символом плодородия и бессмертия.
День рождения Останкинской телебашни.
5 ноября 1967 года была введена в эксплуатацию Останкинская телебашня. Поэтому в эту дату отмечается ее день рождения. Башня находится на 15-м месте по высоте среди всех когда-либо существовавших сооружений. Останкинская башня с момента постройки и до наших дней является символом отечественного телевидения.